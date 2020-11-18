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Канадская Champion Iron хочет стать крупнейшим поставщиком железной руды

18.11.20 16:29 , Металлоснабжение и сбыт
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Канадская компания Champion Iron приняла решение о приобретении железорудного месторождения Kamistiatusset (Kami) на полуострове Лабрадор, которое находится всего в нескольких километрах от ее ГОКа Bloom Lake.

Ранее права на Kami принадлежали компании Alderon Iron Ore, но после того как в марте текущего года из проекта вышел китайский инвестор Tungshu, она столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла расплатиться по кредиту.

Предполагается, что Champion заплатит за месторождение 15 млн долл. наличными и покроет долг Alderon на сумму 19,4 млн долл. Кроме того, договор предусматривает выплату дополнительных сумм, объем которых будет зависеть от будущей производительности предприятия. Сделку планируется закрыть до конца текущего года.

ТЭО проекта было составлено еще в 2018 г. В нем срок функционирования Kami оценивается в 23 года, а его производственная мощность — в 7,84 млн. т концентрата, содержащего 65,2% железа, в год.

В настоящее время Champion Iron запускает проект расширения производительности своего головного комбината до 15 млн т железорудного концентрата в год. Приобретение Kami потребует от компании увеличения своих портовых мощностей еще на 8 млн т в год. С такими объемами Champion станет крупнейшим поставщиком железной руды в Канаде.

МинПром

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