Турция разрешила России построить у себя еще один блок АЭС Минэнерго Турции выдало лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС "Аккую". В Минэнерго страны напомнили, что первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2023 году, передает турецкое информагентство Anadolu.



Проект первой турецкой АЭС включает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт.



Компании "Росатома" сейчас владеют почти 100% в капитале "Аккую Нуклеар". Стоимость проекта строительства АЭС составляет около 22 млрд долл.



Как сообщалось, заливка первого бетона под блок №1 АЭС "Аккую" состоялась 3 апреля 2018 года при участии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.



Заливка первого бетона под блок №2 ожидалась до конца 2019 года, но в итоге о начале строительства этого блока сообщили в конце июня.



По состоянию на конец июня на третьем блоке шли плановые буро-взрывные работы, по четвертому блоку "Росатом" в августе направил документы на получение строительной лицензии.



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