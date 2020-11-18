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Производство ракетных двигателей Южмашем признали приоритетным проектом

18.11.20 15:35 , РБК Украина
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Кабинет министров Украины утвердил перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на 2020-2023 годы. Среди проектов - "Создание жидкостного ракетного двигателя РД870".

Соответствующее распоряжение принято на заседании 18 ноября.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, всего в перечень внесено 103 проекта, из которых 47 проектов предусматривают один из возможных механизмов реализации - за счет средств государственного и местного бюджета, в т.ч. из которых исключительно за средства государственного бюджета - 4.

Финансово-экономические расчеты к проекту распоряжения предоставленные по инвестиционным проектам: "Ракетно-космический комплекс воздушного старта", "Подготовка производства инфракрасной головки самонаведения для управляемых авиационных ракет", "Создание жидкостного ракетного двигателя РД870".

"Сейчас другими заинтересованными органами исполнительной власти не была определена окончательная потребность в финансировании инвестиционных проектов, в т.ч. проектных предложений за счет средств государственного бюджета (по годам), однако отмечена их приоритетности и важности для привлечения инвестиций. Такой объем необходимого финансирования будет определен дополнительно", - говорится в документе.

Напомним, жидкостные ракетные двигатели в Украине изготавливает КБ "Южное". Тяга ракетного двигателя РД870 - 100 тонн.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Vega Европейского космического агентства с двигателями Южмаша во вторник после старта из-за неполадки в работе двигателя не смогла вывести на орбиту испанский и французский спутники SEOSat-Ingenio и Taranis.

МинПром

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