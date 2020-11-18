Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing 737 MAX разрешили возобновить полеты

18.11.20 15:13 , РБК Украина
печать
размер текста:

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Ранее полеты 737 МАХ были приостановлены из-за авиакатастроф.

Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.

"Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в сообщении.

Напомним, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте прошлого года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.

Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.

В марте 2019 года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.

Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.

Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:30
ОГХК продала рутил IMMCO Кучука по заниженной цене
08:56
В Украине 14,5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:07
Спад в мировой экономике из-за пандемии в 2020 году составит 4,3% - прогноз
19.11.20
18:04
Украинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу
17:51
4 госбанка Украины потеряли 20% прибыли
17:35
Thyssenkrupp сократит почти 11 тыс. сотрудников
17:20
Украине нужна зеленая промышленная революция - Гриб
17:15
Мечел сумел получить прибыль на падающем рынке угля
16:55
Днепротяжмаш освоил производство ковшей для штейна
16:34
ArcelorMittal повышает цены на г/к рулон в Европе с немедленным вступлением в силу
16:13
Трансформация угольных регионов коснется 100 населенных пунктов
15:54
В новое хранилище сухого типа загрузили первую партию ядерного топлива
15:39
Украинцы все менее оптимистично смотрят в будущее
15:31
Из-за коронавируса многие страны столкнулись с долговым цунами
15:03
65% украинских компаний хотят пересмотра Соглашения с ЕС
14:46
В России упало производство нелегированной стали
14:28
Совокупный ВВП развитых экономик вырос на 9%
14:02
Dunaferr задумался о поиске партнера для поставок сырья
13:44
Зеленский утвердил штрафы за отсутствие масок
13:30
Германию призывают готовиться к "похоронам" Северного потока-2
18.11.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!