Boeing 737 MAX разрешили возобновить полеты Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Ранее полеты 737 МАХ были приостановлены из-за авиакатастроф.



Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.



"Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в сообщении.



Напомним, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте прошлого года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.



Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.



В марте 2019 года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.



Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.



Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.



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