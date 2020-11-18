Boeing 737 MAX разрешили возобновить полеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) разрешило возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX. Ранее полеты 737 МАХ были приостановлены из-за авиакатастроф.
Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.
"Самолеты Boeing 737-8 и 737-9 (вместе именуемые 737 MAX): возвращение к эксплуатации", - говорится в сообщении.
Напомним, эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте прошлого года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.
Аварии произошли из-за сбоя в системе самолета MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Система MCAS автоматически корректирует положение самолета в воздухе.
В марте 2019 года Boeing сообщила об обновлении программного обеспечения MCAS, которое прошло сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета. Однако месяц назад в компании сообщили о новой уязвимости в программном обеспечении модели 737 MAX.
Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX отменят, когда эту модель признают безопасной.
Ранее в Boeing заявили о постепенном восстановлении производства модели 737 MAX.