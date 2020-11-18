Украине нужна экономическая и промышленная стратегии - Магомедов Сегодня в Европе только три страны не имеют промышленных стратегий, это – Украина, Албания и Гренландия. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



"Украинская власть наконец заговорила о промышленной политике. Это, безусловно, хорошая новость, значит голос украинского бизнеса все-таки был услышан. Однако, вместе с этим появляются вопросы: какой должна быть эта самая политика, кто и как будет ее формировать, каковы будут ее цели? Сегодня в Европе только три страны не имеют промышленных стратегий, это – Украина, Албания и Гренландия. Согласитесь, не самая престижная для нас компания, если речь идет о национальном производственном потенциале", - сказал он.



При этом М.Магомедов подчеркнул, что сама по себе промышленная политика является производной от политики экономической, а последняя – от долгосрочной стратегии развития страны. "И вот здесь у нас снова "зеро": ни того ни другого документа в Украине фактически нет. Как нет и преемственности работы правительств, как таковой", - отметил нардеп.



"Таким образом, имеем первую задачу: определить куда и как мы идем, каких целей в конечном итоге должны достичь и какие ресурсы нам для этого нужны. Не важно, как именно будет называться итоговый документ. Гораздо важнее, чтобы он стал консенсусом политических и деловых элит страны. Вторая задача - четко сформулировать наши возможности как страны: какими экономическими, людскими и технологическими ресурсами мы располагаем. Это нужно для того, чтобы определить наиболее оптимальные точки роста экономики. Работа именно в этих направлениях может дать результат в максимально сжатые сроки. Учитывая наше более чем 30-летнее отставание от Польши, времени на раскачку у нас не осталось", - отметил политик.



Третей задачей нардеп назвал коренное переосмысление роли государства. Несмотря на многочисленные проведенные реформы, административное регулирование остается главным рычагов воздействия власти на бизнес. Вместо этого власти следует сосредоточиться на создании условий для устойчивого развития бизнеса, а вместе с ним – всей экономики. Причем, говоря о развитии, мы должны понимать и социальное измерение этого термина. Ведь именно развитие человеческого потенциала сегодня является главным условием прогресса любой страны, считает он.



"Наше будущее пока еще в наших руках. Власти необходимо серьезно взяться за создание стратегических интеллектуальных продуктов, которые определят развитие Украины не долгие годы. Бизнес и экспертное сообщество готовы в этом помочь. Ведь все мы ходим, чтобы наши дети и внуки жили в успешной стране", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



