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В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года

16.11.20 17:52 , ГМК Центр
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АО "Укрзализныця" решила не повышать ставки платы за пользование собственными полувагонами, зерновозами и крытыми вагонами до конца 2020 года.

Об этом сообщает Центр транспортной логистики (ЦТЛ).

Ставка на полувагон с 01.01.2021 года будет составлять 800 грн, на зерновоз – 1000 грн, а на крытый вагон – 1172 грн.

Напомним, что сейчас на рынке наблюдается профицит подвижного состава. Потребности большинства крупных грузоотправителей обеспечены их собственными вагонными парками. Спрос на вагоны госоператора мал, в том числе из-за падения грузоперевозок. В результате спрос на пользование вагонами «Укрзалізниці» находится на низких уровнях, и ставки приходится снижать.

Постоянное снижение железнодорожного грузооборота в течение последних лет вынуждает менеджмент госмонополиста искать пути оптимизации расходов и увеличения доходов от грузоперевозок.

МинПром

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