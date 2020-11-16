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Шмыгаль назвал 4 самые перспективные сферы для инвестиций в Украину

16.11.20 17:31 , Интерфакс-Украина
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура и IТ.

"Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности, IТ", - ссылается на Д.Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам его участия в 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020".

Премьер-министр подчеркнул, что стратегическое партнерство с Европейским Союзом остается основой безопасности и развития Украины.

"Это особенно актуально в условиях пандемии, когда Украина нуждается в новых мощных стимулах для экономического восстановления. Такими стимулами должно стать постепенное расширение доступа к внутреннему рынку ЕС в сферах, где Украина уже достигла значительного прогресса, а также снятие других ограничений, которые существуют для нашей торговли", - отметил глава правительства.

Отмечается, что во время выступления Д.Шмыгаль отметил инвестиционный потенциал Украины и то, что страна является одной из лучших в мире для аутсорсинга IТ-услуг, в частности, по его словам, IТ-отрасль ежегодно растет на 20-25%.

"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны центральной и восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", - отметил премьер-министр.

МинПром

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