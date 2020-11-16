Шмыгаль назвал 4 самые перспективные сферы для инвестиций в Украину Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура и IТ.



"Наиболее перспективными сферами для инвестиций в Украине является агропромышленный комплекс, энергетика, инфраструктура, а также те сферы, где Украина имеет конкурентные преимущества, в частности, IТ", - ссылается на Д.Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам его участия в 17-м Венском экономическом форуме "Диалог будущего 2020".



Премьер-министр подчеркнул, что стратегическое партнерство с Европейским Союзом остается основой безопасности и развития Украины.



"Это особенно актуально в условиях пандемии, когда Украина нуждается в новых мощных стимулах для экономического восстановления. Такими стимулами должно стать постепенное расширение доступа к внутреннему рынку ЕС в сферах, где Украина уже достигла значительного прогресса, а также снятие других ограничений, которые существуют для нашей торговли", - отметил глава правительства.



Отмечается, что во время выступления Д.Шмыгаль отметил инвестиционный потенциал Украины и то, что страна является одной из лучших в мире для аутсорсинга IТ-услуг, в частности, по его словам, IТ-отрасль ежегодно растет на 20-25%.



"Наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции с большим и неиссякаемым потенциалом. Считаю, что страны центральной и восточной Европы могут быть источником инвестиций, ноу-хау и лучших практик в Украине", - отметил премьер-министр.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



