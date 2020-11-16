Тариф на передачу электроэнергии можно не только не повышать, а даже снизить – Укрметаллургпром Тариф на передачу электроэнергии, который планируется увеличить до 309,8 грн/МВт*ч в 2021 году, можно не только не повышать, а даже снизить — если ликвидировать коррупционные схемы на энергорынке, говорится в открытом письме объединении предприятий "Укрметаллургпром" к председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).



"В момент внедрения "зеленого" тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно оно и должно платить по "зеленому" тарифу", — говорится в документе.



По мнению "Укрметаллургпрома", необходимо ликвидировать схемы, действующие на рынке электроэнергии. Это позволит ГП "Гарантированный покупатель" получать дополнительно миллиарды гривен, отмечается в письме.



Повышение тарифа серьезно ударит по бизнесу и значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине, считают в объединении. Оно приведет к необоснованному росту расходов отечественной металлургии более чем на 0,8 млрд грн. А это является критическим для отрасли, ведь только за первое полугодие 2020 убыток промышленных предприятий составил 40 млрд грн.



Ранее о вреде "зеленого" тарифа на электроэнергию для украинской промышленности заявляли в компании Интерпайп, которая включает сталелитейный комплекс работающий на электродуговых печах.



"Высокий "зеленый" тариф на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промышленных потребителей электроэнергии. Суть претензий крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем обладают СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в 3-4 раза превышающую рыночную», - говорил в октябре директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов.



Во второй половине 2020 года "Укрэнерго" повысила свои расценки на 55% и с 1 ноября еще на 30%. В целом получается, что в 2020 году тариф на передачу электроэнергии возрастет в 2 раза. При этом в планах "Укрэнерго" еще одна волна повышения в 2021 году.



Напомним, 1 августа вступил в силу закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и инвесторами в ВИЭ.



Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно.



Кроме того, Кабинет министров Украины должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" по "зеленой" генерацией путем оформления облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения пять лет. Так государство должно возместить ГП "Гарантированный покупатель" 22,4 млрд грн.



А еще правительство должно предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты «зеленой» энергии в объеме не менее 20% выработки, что составит 13,9 млрд грн.



"Такой объем государственной помощи позволит снизить тариф на передачу электроэнергии до 155,40 грн/МВт*ч", — указывает "Укрметаллургпром" в своем письме.



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