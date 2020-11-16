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Рада вряд ли примет бюджет на 2021 год до 1 декабря

16.11.20 16:25 , Укринформ
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Верховная Рада, очевидно, не сможет принять в целом проект государственного бюджета на 2021 год в установленный Бюджетным кодексом срок. Такое мнение выразил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев (фракция партии "Слуга народа").

"Мы, очевидно, не уложимся в установленный Бюджетным кодексом срок. Это уже очевидно, к сожалению. Мы должны извиниться перед людьми, что не придерживаемся этого срока ... До 1 декабря мы должны в целом принять (государственный бюджет на следующий год, - ред.). К сожалению, мы не сможем этого сделать, очевидно, в этом году ", - отметил Д.Гетманцев.

По его словам, парламент только в начале декабря получит проект госбюджета от Кабинета министров.

Верховная Рада 5 ноября приняла документ в первом чтении.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса парламент должен до 1 декабря принять этот документ в целом как закон.

МинПром

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