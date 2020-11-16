ДТЭК направит 800 тыс. грн на выплату победителям конкурса Громада своими руками Победителями конкурса мини-грантов "Громада своими руками" в 2020 году, который проводится при финансовой поддержке компании ДТЭК, стали 10 социальных проектов, которые получили финансирование на общую сумму 800 тыс. грн, сообщает пресс-служба компании.



В этом году участие в конкурсе приняли жители Мачуховской и Великосорочинской ОТГ Полтавской области – территорий деятельности нефтегазового бизнеса ДТЭК.



Среди победителей – инициативы в области здравоохранения, образования, благоустройства населенных пунктов, сотрудничества между городами и сельскими территориями. Для реализации проектов было создано 10 инициативных групп из числа активных жителей громад и привлечено более 70 волонтеров.



"В этом году мы расширили пути сотрудничества с громадами и впервые провели на территориях нашего присутствия конкурс "Громада своими руками". Приятно, что конкурс вызвал большой интерес среди жителей, которые проявили активность и реализовали 10 важных проектов с нашей помощью. Надеемся, в следующем году заявок на участие в конкурсе будет еще больше", – отметил руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.



Как подчеркнула директор по региональной политике ДТЭК Энерго Татьяна Оверина, цель ДТЭК – способствовать устойчивому развитию территорий. "Проект "Громада своими руками" позволяет поддержать предпринимательские и социальные инициативы на местах, улучшить уровень благоустройства территорий, создать дополнительные возможности для обучения и развития", – отметила Т.Оверина.



В ДТЭК напомнили, что цель конкурса "Громада своими руками" – помочь волонтерам, которые стремятся улучшить жизнь в своих громадах. Жители подавали заявки на реализацию проектов для благоустройства, после чего конкурсная комиссия определила победителей, которым было предоставлено финансирование. Конкурс проводился при поддержке ДТЭК уже в 8-й раз. За 2013-2019 годы по результатам конкурса финансирование получили более 1500 проектов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



