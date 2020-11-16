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ДТЭК Нефтегаз признан одной из самых инновационных компаний Украины

16.11.20 15:04 , STATUS QUO
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ДТЭК Нефтегаз вошел в ТОП-25 инновационных компаний Украины по версии журнала "Власть денег". Такую оценку компания получила благодаря системной работе по внедрению современных технологий, которые помогают повысить эффективность разработки месторождений и увеличить добычу газа.

Благодаря инновационным технологиям в области строительства скважин ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения в Украине. Так, за 2014-2020 гг. компания построила 23 скважины глубиной более 5,4 тыс. м, среди которых - самая глубокая эксплуатационная скважина в Европе (6750 м). Теперь компания хочет масштабировать этот опыт и планирует бурение на глубину более 7 тыс. м.

Среди других инновационных проектов компании - применение современных методов геологического изучения недр, включая создание постоянно действующих 3D-моделей. Для стабилизации добычи газа на зрелых месторождениях в эксплуатацию ввели полностью автоматизированную пропаново-холодильную установку и дожимные компрессорные станции.

Кроме того, ДТЭК Нефтегаз - единственная компания в газодобывающей отрасли Украины, которая сформировала Технологический центр для системного мониторинга, адаптации и внедрения инноваций. Следующий шаг - создание нефтегазового технологического хаба ДТЭК. С его помощью компания планирует привлечь в Украину ранее недоступные технологии, наладить международные партнерства с крупнейшими компаниями и активизировать научно-технический потенциал страны.

Как отмечают составители рейтинга, при отборе главным критерием было не только наличие инновационных планов, но и уже успешно реализованные инновации в производственных технологиях, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах. Также учитывались роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.

МинПром

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