ДТЭК Нефтегаз признан одной из самых инновационных компаний Украины ДТЭК Нефтегаз вошел в ТОП-25 инновационных компаний Украины по версии журнала "Власть денег". Такую оценку компания получила благодаря системной работе по внедрению современных технологий, которые помогают повысить эффективность разработки месторождений и увеличить добычу газа.



Благодаря инновационным технологиям в области строительства скважин ДТЭК Нефтегаз стал лидером глубокого бурения в Украине. Так, за 2014-2020 гг. компания построила 23 скважины глубиной более 5,4 тыс. м, среди которых - самая глубокая эксплуатационная скважина в Европе (6750 м). Теперь компания хочет масштабировать этот опыт и планирует бурение на глубину более 7 тыс. м.



Среди других инновационных проектов компании - применение современных методов геологического изучения недр, включая создание постоянно действующих 3D-моделей. Для стабилизации добычи газа на зрелых месторождениях в эксплуатацию ввели полностью автоматизированную пропаново-холодильную установку и дожимные компрессорные станции.



Кроме того, ДТЭК Нефтегаз - единственная компания в газодобывающей отрасли Украины, которая сформировала Технологический центр для системного мониторинга, адаптации и внедрения инноваций. Следующий шаг - создание нефтегазового технологического хаба ДТЭК. С его помощью компания планирует привлечь в Украину ранее недоступные технологии, наладить международные партнерства с крупнейшими компаниями и активизировать научно-технический потенциал страны.



Как отмечают составители рейтинга, при отборе главным критерием было не только наличие инновационных планов, но и уже успешно реализованные инновации в производственных технологиях, выпускаемой продукции или предоставляемых услугах. Также учитывались роль компании в жизни страны, объем инвестиций, вложенных в инновационные проекты, участие компании в специализированных выставках и значение внедренных инноваций для укрепления экономического и технологического потенциала и международного авторитета Украины.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



