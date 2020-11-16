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Минобороны решило избавиться от 44 госпредприятий

16.11.20 14:43 , Бизнес Цензор
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До 2022 года 42 государственных предприятия Министерства обороны будут реорганизованы, 5 – переданы на приватизацию в Фонд государственного имущества Украины, еще 44 – ликвидированы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, это предусмотрено стратегией реформирования объектов госсобственности из сферы управления оборонного ведомства.

"Планируется, что к 2022 году в сфере управления Минобороны останется 42 госпредприятия, из которых 40 – в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а два – в Главном управлении разведки Министерства обороны", – сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что предприятия, планируемые к реорганизации, важны для оборонного ведомства, ведь способны эффективно работать для нужд Вооруженных Сил, а в секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов.

"Те же госпредприятия, деятельность которых непосредственно не связана с предстоящими потребностями сектора обороны, спланированы к передаче на приватизацию в Фонд госимущества", – добавили в Минобороны.

Кроме того, 15 предприятий Минобороны находятся на временно оккупированной территории АР Крым.

В министерстве отметили, что уже издан приказ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства, также утвержден Перспективный перечень субъектов госсобственности, задействованных в выполнении важнейших функций в рамках реформирования сектора обороны.

МинПром

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