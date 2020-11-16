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Турецкую сталь могут обложить пошлинами в ЕС задним числом

16.11.20 14:07 , Металлургпром
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Европейская ассоциация производителей стали (EUROFER) с воодушевлением восприняла начало регистрации импорта Европейским Союзом горячекатаного проката стали из Турции.

"Это потенциально может привести к ретроактивному применению антидемпинговых пошлин, которые планируется ввести в январе 2021 года", - отметили в пресс-службе EUROFER.

Помимо прочего, регистрация помогает избежать неконтролируемых скачков импорта перед введением пошлин. Теперь практически любой импорт, поступающий в ЕС из Турции с 14 ноября 2020 года, может в будущем облагаться антидемпинговыми пошлинами.

"Антидемпинговые процедуры выполняются постепенно и занимают много времени, - сказал Аксель Эггерт, генеральный директор EUROFER. - Пока продолжается четырнадцатимесячное расследование, импорт останется нестабильным и может быстро нарушить рынок ЕС. Таким образом, регистрация является важным инструментом для обеспечения эффективности инструментов торговой защиты ЕС".

Запрос на регистрацию турецкого импорта стали был подан EUROFER в сентябре 2020 года после того, как в мае 2020 года была подана антидемпинговая жалоба. Заключения по этому антидемпинговому делу должны быть вынесены в январе 2020 года.

МинПром

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