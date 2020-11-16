17 ноября Рада попробует отсрочить введение кассовых аппаратов для ФОП Верховная Рада во вторник, 17 ноября, может отсрочить введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей до 2022 года. Нардепы рассмотрят соответствующий законопроект №4313 в повторном первом чтении. Об этом заявила и.о. главы ВР Елена Кондратюк в ходе брифинга, передает РБК-Украина.



"Мы рассмотрим обязательно законопроект №4313, который как раз касается отсрочки кассовых аппаратов", - сказала она.



Напомним, 4 ноября Рада не смогла отсрочить введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.



3 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект (№4313) об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов (РРО) "упрощенцами" на 9 месяцев - год – до 1 января 2022 года.



Как сообщалось, согласно ранее принятым законом, с 2021 года РРО обязаны использовать физлица-предприниматели второй-четвертой групп в определенных видах деятельности, а с 1 апреля 2021-го – независимо от видов деятельности. Помимо того с 1 января 2021 года запланирован старт механизма кешбека, когда покупатели получают часть стоимости покупки или услуги, если продавец выдал фиктивный фискальный чек.



Для упрощения и удешевления работы с кассовыми аппаратами 1 августа был запущен программный РРО, который можно установить в любой гаджет, однако это не остановило протесты. В частности, 3 ноября под Верховной Радой были очередные протесты, и хотя параллельно проходила акция сторонников использования кассовых аппаратов, лидеры фракций решили отложить срок их обязательного введения.



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