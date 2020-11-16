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Китай будет и далее снижать выпуск никельсодержащего чугуна

16.11.20 13:04 , Металлоснабжение и сбыт
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По прогнозу китайского издания Shanghai Metals Market (SMM), в 2021 г. национальные компании продолжат снижать выпуск никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI).

Запрет на поставки никелевой руды из Индонезии с начала 2020 г. привел к появлению дефицита данного сырья в Китае, который невозможно компенсировать за счет расширения поставок из Филиппин или других источников.

Производство NPI, по оценкам SMM, достигло в Китае пика в 2019 г. на уровне около 580 тыс. т в пересчете на чистый никель. Но в 2020 г. ожидается спад на 11,6% до немногим более 510 тыс. т, а в 2021 г. производство упадет еще на 22,5% до около 400 тыс. т.

Между тем в Индонезии благодаря вводу в строй новых мощностей выпуск NPI будет увеличиваться очень высокими темпами. В 2020 г. он должен выйти на уровень порядка 600 тыс. т, прибавив 65% по сравнению с прошлым годом, а на 2021 г. прогнозируется рост еще на 50%, до 900 тыс. т в пересчете на никель. Большая часть этой продукции будет экспортироваться в КНР.

Кроме того, SMM прогнозирует, что в 2021 г. потребление рафинированного никеля в Китае прибавит 5% по сравнению с показателем текущего года и достигнет 283,7 тыс. т, что немного превысит уровень 2019 г. Быстрее всего наращивают спрос на никель производители специальных сплавов. По оценкам SMM, в 2020 г. они увеличили потребление на 17,5%, до 63,3 тыс. т, а в 2021 г. прибавят еще 9%, до около 69 тыс. т.

МинПром

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