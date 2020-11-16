Лом будет дорожать, а спрос на заготовку – расти Большинство региональных рынков заготовки с ноября демонстрируют рост цен. Восходящий ценовой тренд опирается на рост котировок на сырьевых рынках, где производители продолжают наращивать предложения, преодолевая сопротивление покупателей, которые вынуждены покупать по более выгодным ценам, сообщает пресс-служба ГП "Укрпромвнешэкспертиза".



В Китае внутренние цены на заготовку за неделю выросли на 17 долл., до 544-563 долл./т exw с НДС; экспортные котировки поднялись с 450-465 долл./т fob до 455-470 долл./т fob.



На импортных рынках Китая и ЮВА сделки в первом квартале ноября заключались по 450-475 долл./т cfr, что в среднем на 10 долл. выше предыдущего уровня. Поставщики пробуют повышать предложение на январские отгрузки до 480-485 долл./т cfr, что пока не находит отклика у покупателей, ценовые ожидания которых составляют 460 долл. /т cfr.



Повышение цен подталкивает покупателей MENA, испытывающих необходимость пополнения запасов, к закупке материала. Диапазон цен в регионе за вторую неделю ноября неделю вырос в среднем на 10 долл., до 445-455 долл. /т cfr.



Активизируют экспорт заготовки производители Турции. С начала ноября предложения турецких компаний на экспортном и внутреннем рынках выросли на 10 долл., до 425-435 долл./т fob/exw. На импортном рынке котировки на заготовку из СНГ поднялись до 430-440 долл./т cfr.



Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют удорожание лома и усиление спроса на заготовку в ЮВА и MENA, а в ноябре - декабре ожидается рост цен заготовки в портах Черного моря до 435-445 долл./т fob.



На региональных рынках арматуры и катанки также преобладает восходящий ценовой тренд. В Китае внутренние цены на арматуру и катанку за неделю выросли на 33 долл. и 37 долл., до 622 долл./т exw и 658 долл./т exw с 13% НДС. Основной фактор роста цен - падение складских запасов арматуры и катанки у трейдеров за последние две недели. Устойчивый внутренний спрос в условиях постепенного сокращения предложения из-за производственных ограничений в зимний период обусловливает сохранение повышательных настроений на рынке в краткосрочной перспективе. Ощутимо выросли предложения китайских компаний и на экспортных направлениях. Котировки арматуры за неделю выросли на 30-45 долл., до 525-550 долл./т fob, предложения катанки поднялись на 10-15 долл., до 530-545 долл./т fob. Это открывает возможности для наращивания ценовых предложений производителям в других регионах.



Во вторую неделю ноября импортные цены ЮВА выросли на 10-15 долл. и составляли 495-510 долл. /т cfr на арматуру и 530-550 долл. /т cfr на катанку. К концу недели предложения арматуры с февральской поставкой от турецких компаний поднялись до 510-515 долл. /т cfr. Предложения из СНГ поступали по 510-512 долл./т cfr.



Постепенно усиливается интерес к импорту арматуры на рынках MENA, где цены на арматуру в регионе выросли до 465-492 долл./т cfr против 460-482 долл. /т cfr неделей ранее.



Турецкие трейдеры в ожидании роста цен на лом в ноябре-декабре подталкивают котировки вверх. Росту внутренних цен на арматуру и катанку способствовало резкое усиление курса лиры по отношению к доллару США. В результате цены на арматуру за неделю выросли на 10-15 долл., до 465-480 долл./т exw, котировки катанки поднялись до 540-565 долл./т exw против 535-560 долл./т exw неделей ранее. На экспортных направлениях турецкие компании подняли цены в сделках по арматуре на 10 долл., до 470-480 долл. /т fob.



Согласно прогнозам аналитиков УПЭ начавшаяся активизация спроса на январские – февральские поставки арматуры и катанки в ЮВА и MENA на фоне ожидаемого удорожания лома позволит экспортерам СНГ укрепить экспортные цены на арматуру и катанку в портах Черного моря в ноябре - декабре на 15-20 долл.



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