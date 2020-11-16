В Украине снижается потребление стали За 10 месяцев 2020 г. наблюдается снижение емкости внутреннего украинского рынка металлопроката относительно января-октября 2019 г. на 5,6% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 3,4%. Об этом свидетельствуют данные ОП "Укрметаллургпром".



За период январь-октябрь 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 3619,7 тыс. т металлопроката, из которых 1027,7 тыс. т, или 28,4%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 3832,4 тыс. т, из них 1217,4 тыс. т, или 31,8%, импортировано.



Структура импорта за 10 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (56,38% и 42,44% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 56,89% и 40,12%).



Среди металлургических импортеров за 10 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (36,2%), на втором ЕС-28 (25,1%), на третьем — страны Азии (21,3%).



МинПром



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