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Украинские металлурги сократили экспорт проката
16.11.20 11:47
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По данным ОП "Укрметаллургпром", за 10 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 15,17 млн т металлопроката (97,6% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 12,58 млн т, или 82,9%. В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 83,2% (12,92 млн т при общем производстве металлопроката 15,54 млн т).
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