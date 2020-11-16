Tokyo Steel значительно повысила цены на прокат Ведущая электрометаллургическая компания Японии Tokyo Steel Manufacturing повысила цены на декабрьские отгрузки в среднем на 2000 иен (около 20 долларов) за тонну на всю свою готовую продукцию из углеродистой стали, чтобы компенсировать более высокие производственные затраты.



В минувший четверг компания повысила закупочные цены на лом на 500 иен за тонну до 15000 иен за тонну для всех сортов на всех своих предприятиях. Этот шаг, вероятно, был предвестником повышения цен на металлопродукцию для декабрьских продаж.



Комментируя для прессы повышение цен, управляющий директор Tokyo Steel Киёси Имамура сказал, что баланс спроса и предложения на плоский прокат явно улучшился, и что производственный сектор, включая производителей автомобилей, увеличил свои операции, в результате чего стали активно покупать плоский проката.



"Условия ведения бизнеса улучшаются, рынок теперь готов принять более высокие цены", - заявил К.Имамура.



За ценовой политикой Tokyo Steel пристально наблюдают ее азиатские конкуренты, среди которых крупнейшая сталелитейная компании Южной Кореи POSCO и крупнейшая металлургическая компания Китая Baosteel.



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