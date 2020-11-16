Руководитель ОПЗ подал иск в суд на свое увольнение

Овидиопольский районный суд Одесской области по иску руководителя подконтрольного государству Одесского припортового завода (ОПЗ) Николая Синицы запретил его увольнение, решение о котором принял Фонд госимущества (ФГИ) Украины по согласованию с правительством, сообщил

Н.Синица.



"По состоянию на сегодняшний день я остаюсь и.о. председателя правления - директора АО "ОПЗ", – цитирует Н.Синицу Интерфакс-Украина.



Назначенный в начале этого года Н.Синица уточнил, что уже две недели находится на самоизоляции из-за коронавируса, и с удивлением узнал из СМИ, что ФГИ решил его сменить на Николая Парсентьева, а Кабинет министров 11 марта согласовал это новое назначение.



Отказавшийся покинуть пост руководитель НПЗ отметил, что ни он, ни должностные лица ОПЗ не видели результаты внепланового внутреннего аудита завода, на основании которого было принято такое кадровое решение. Н.Синица утверждает, что аудит проводился вопреки закону и аудиторы находились на предприятии только один день.



"Я не держусь за должность. Но задача, которая была поставлена президентом Украины Владимиром Зеленским - развивать предприятие и повышать его инвестиционную привлекательность, мы с коллективом завода выполняем на отлично!" – считает борющийся за свой пост руководитель завода.



Среди своих достижений он назвал рост средней зарплаты на 44% и числа сотрудников на 10%, или на 300 человек, а также работы по капитальному ремонту производственных мощностей, начавшееся погашение долгов перед НАК "Нафтогаз Украины" и восстановление после пяти лет перегрузки на экспорт химической продукции украинских производителей.



Н.Синица также анонсировал пресс-конференции на заводе и в Киеве.



В свою очередь ФГИ аргументировал смену руководителя ОПЗ выявленными недочетами при управлении предприятием, в частности, не была проведена реструктуризация задолженности завода и конкурс по отбору поставщика давальческого сырья, также был предложен нереалистичный финансовый план на 2021 год.



Фонд указал, что перед новым руководством ОПЗ поставлены задачи, касающиеся расширения объемов производства и повышения рентабельности, оптимизации непрофильных активов, модернизации завода для повышения его инвестиционной привлекательности и подготовки к прозрачной приватизации.



Как сообщалось, Кабинет министров на заседании в среду, 11 ноября, согласовал назначение исполняющим обязанности главы правления - директора АО "Одесский припортовый завод" Николая Парсентьева.



МинПром

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