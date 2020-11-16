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Big River Steel запускает в Арканзасе вторую электродуговую печь

16.11.20 10:13 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая компания Big River Steel, половина акций которой находится в собственности U.S Steel, запускает на своем заводе в штате Арканзас вторую электродуговую печь.

Производительность печи составляет около 1,5 млн т в год. Ввод ее в эксплуатацию позволит компании удвоить производство горячекатаного проката.

По оценкам специалистов, запуск новой печи не окажет существенного воздействия на американский рынок листового проката, на котором сейчас наблюдается острый дефицит. Big River Steel планирует вывести новые мощности на проектные показатели не ранее апреля-мая 2021 г.

В настоящее время в США реализуется еще несколько проектов расширения мощностей по производству горячекатаного проката. Компания Steel Dynamics (SDI) должна запустить новый завод в штате Техас на 2,7 млн т в год в середине 2021 г. Примерно тогда же Nucor завершит свой проект по увеличению производительности завода Gallatin Steel в Кентукки на 1,25 млн. т в год. Наконец, в 2022 г. BlueScope добавит 950 тыс. т в год к мощностям своего предприятия North Star в штате Огайо.

МинПром

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