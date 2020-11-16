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Перед уходом из Белого Дома Трамп решил ужесточить санкции против Китая

16.11.20 09:53
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Президент США Дональд Трамп намерен ввести целый ряд новых жестких мер в отношении Китая, перед тем как оставит пост главы государства. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента пишет Axios.

Среди мер, на которые собирается пойти Трамп, — введение санкций или других торговых ограничений за контакты с компаниями или чиновниками и госструктурами, причастными к нарушениям прав человека в Синьцзяне и Гонконге, или представляющими угрозы национальной безопасности США. Администрация президента также обсуждает расширение запретного списка Минобороны, куда входят китайские компании, связанные с государственными военными структурами. В то же время собеседники издания говорят, что не нужно ждать новых ограничений в Тайване или закрытия китайских консульств в США.

Чтобы объяснить готовящиеся санкции, директор Национальной разведки Джон Рэтклифф, вероятно, выступит с сообщениями о «гнусных» действиях Китая внутри США, пишет Axios.

12 ноября президент Дональд Трамп запретил американцам совершать инвестиции в китайские компании, связанные с военно-промышленным комплексом КНР. Указ был опубликован пресс-службой Белого дома.

В документе говорилось, что Китай все активнее использует капитал из США для модернизации своих вооруженных сил, разведки и обеспечения безопасности, так как местные власти принуждают частный бизнес поддерживать военные предприятия и разведку. Это, по мнению Трампа, является угрозой Вашингтону и зарубежному американскому военному контингенту, поскольку позволяет Пекину разрабатывать новое оружие и совершать кибератаки против США. Запрет вступит в действие с 11 января 2021 года.

МинПром

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