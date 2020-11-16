Выручка металлургов РФ вернется на докризисный уровень в 2023 году - прогноз Выручка российских металлургических компаний приблизится к показателям 2019 года не ранее 2023 года, говорится в исследовании агентства «Национальные кредитные рейтинги».



«В 2020 году ожидается сокращение оборота металлургических компаний на 10% из-за падения спроса в условиях пандемии. Восстановление выручки на среднесрочном горизонте будет довольно медленным — на 2-3% ежегодно», - отмечают эксперты.



В первом полугодии 2020 года, согласно исследованию, оборот металлургических компаний сократился на 14–22% на фоне пандемии и падения как спроса, так и цен на сталь в мире. В апреле российские металлурги были вынуждены сократить производство сортового проката из-за запрета на строительные работы в некоторых регионах страны и нехватки лома на фоне карантинных ограничений. Однако к августу потребительская активность практически восстановилась. По прогнозам аналитиков, падение выручки отрасли по итогам года не превысит 10%.



Маржа российских металлургов по EBITDA упала с 28% до 20%, но всё ещё заметно выше, чем у мировых лидеров (менее 13%). Подобная маржинальность обеспечена значительным спредом между ценами на сырьё и готовую продукцию, обесценением рубля и повышением операционной эффективности.



В 2021 году ожидается рост средней маржи до 25-27% в связи с запуском новых инвестпроектов и дальнейшей оптимизацией затрат.



Долговая нагрузка металлургов повышается, но остаётся приемлемой для кредиторов. В дальнейшем отношение чистого долга к EBITDA (сейчас 1,0–1,3) продолжит расти, но вряд ли превысит 1,5 в силу долгового консерватизма и высокой рентабельности компаний отрасли.



«Национальные кредитные рейтинги» уверены, что по итогам 2020 года потребление стали в мире будет характеризоваться глубоким спадом как в развитых странах, так и в странах с формирующимся рынком: в связи с чем ожидается сокращения общемирового спроса на сталь на 3-5% по сравнению с 2019 годом.



При этом в 2021 году ожидается лишь частичное восстановление спроса, что во многом обусловлено негативными последствиями пандемии COVID-19: прирост может составить всего 1-2%. Основным драйвером восстановления мирового спроса на сталь станет Китай, который продолжит стимулировать её потребление за счёт экспоненциального роста количества инфраструктурных проектов.



По итогам 2020 года потребление стали в России может сократиться на 5-8% в силу сужения спроса в таких потребляющих сталь отраслях, как машиностроение и энергетика. В 2021 году и в последующие годы, по мере оживления деловой активности в России «Национальные кредитные рейтинги» ожидают роста потребления стали на 3-5% в год.



МинПром



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