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Энергоатом не хочет продавать э/энергию населению по льготному тарифу

13.11.20 17:52 , Бизнес Цензор
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"Энергоатом" представил финансовый план на 2021 год, который предусматривает отмену специально возложенных на компанию обязательств (ПСО) по продаже электроэнергии для нужд населения.

Как сообщает пресс-служба компании, финплан предусматривает продажу всего произведенного объема электроэнергии на рыночных сегментах и чистый доход от его реализации в объеме 78,04 млрд грн, что на 31,38 млрд грн, или 67,3% больше прогнозного показателя на 2020 год.

Компания отмечает, что вследствие существенного увеличения доходов планирует получить прибыль от операционной деятельности по показателю EBITDA в размере 32,67 млрд грн, что почти втрое больше по сравнению с прогнозом на 2020 год.

Полученную прибыль компания планирует направить на реализацию приоритетных проектов по капитальным инвестициям, достройке стратегических объектов и выполнению инвестиционных программ.

В "Энергоатоме" напомнили, что действующий механизм ПСО, который в частности, предусматривает продажу половины производимой АЭС электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по цене 1 коп. за кВт-ч, рассматривался правительством как временный, и срок действия этого положения истекает 31 декабря 2020 года.

МинПром

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