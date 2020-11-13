В октябре металлурги получили рост, но за 10 месяцев – падение производства

Показатели нашей металлургической промышленности за 10 месяцев текущего года выглядят не очень оптимистично. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.
"По сравнению с 2019 годом, имеем падение практически по всем видам продукции. В частности, производство стали в январе-октябре 2020 года сократилось на 5,5%, кокса – на 6,3%, чугуна – на 1,1%, проката – на -2,4%. Положительная динамика наблюдается у трубной продукции: за десять месяцев объемы ее производства выросли на 81,7%, почти нулевая, но все же положительная – у агломерата (+0,3%)", - сказал он.
По словам С.Магеры, снижение украинскими меткомбинатами производства основных видов металлопродукции эксперты объясняют сразу несколькими причинами. Во-первых, - сказываются карантинные ограничения, во-вторых – на традиционных для нас рынках власти усилили протекционистские меры, в-третьих, - в мире в следствие глобального падения деловой активности, наблюдается снижение цен и спроса на металлопродукцию. Кроме того, на показателях производства негативно сказывается наличие в мире избыточных сталеплавильных мощностей − около 440 млн тонн в год.
"По прогнозам экспертов, по итогам ноября объемы производства металлопродукции в Украине будут несколько ниже, чем ожидалось. На итоговой выплавке скажется остановка Днепровским металлургическим комбинатом доменной печи на капитальный ремонт", - сказал он.