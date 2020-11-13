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Решение по грузовым вагонам должно быть сбалансированным – Магомедов

13.11.20 16:08
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Итоговое решение по грузовым вагонам должно быть сбалансированным. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов, комментируя инициативу Мининфраструктуры об ограничении сроков службы подвижного состава.

"Итоговое решение по грузовым вагонам должно быть сбалансированным. Учитывать интересы грузоотправителей (бизнеса), вагоностроительных и вагоноремонтных заводов, самой "Укрзализныци" и украинской экономики. Сторонам нужно садиться за стол переговоров и искать правильное решение", - сказал он.

Нардеп отметил, что вокруг планов ограничить срок эксплуатации грузовых вагонов до 33 лет развернулась серьезная дискуссия. "И тут есть, что обсуждать, ведь только в 2021 году цена вопроса составит почти 25 млрд грн. Именно столько планирует потратить УЗ на обновление подвижного состава. Из них: на покупку локомотивов - 4,1 млрд. грн, на покупку грузовых вагонов - 7 млрд. грн", - рассказал он.

"Сейчас звучит много мнений: одни говорят, что не нужно много закупать, нужно ремонтировать вагоны и они прослужат дольше. Но с ремонтом все не так просто. Срок эксплуатации вагонов вообще составляет 22 года, цифра – 33 в какой-то мере компромиссная. Работая, в свое время директором коксохимического завода я видел, в каком состоянии приходят к нам старые вагоны. Поверье, никакому ремонту они не подлежат. Это будут зря выброшенные деньги. Действительно, если грузовой вагон эксплуатировался должным образом, вовремя проходил т/о, поточный и капитальный ремонты, то срок его службы можно продолжить до 33 лет и даже больше. Вопрос в том, сколько таких вагонов в Украине. То есть, получается, что к вопросу ремонта нужно подходить выборочно", - уверен М.Магомедов.

По мнению нардепа в Украине необходимо избежать крайности списать старые вагоны все без разбору и закупить более новые. В таком случае есть риск, что спишут даже те вагоны, которые находятся в хорошем техническом состоянии и могут еще не один год исправно работать, считает он.

"Кроме того, массовое списание вагонов породит их огромный дефицит. Только в следующем году он может составить 12 тыс штук. Такое количество наши заводы быстро не произведут, понадобится несколько лет. Сразу же вырастут цены на вагоны и тарифы на перевозки, то есть пострадает бизнес. А где, скажите, нашей промышленности, которая переживает кризис, взять десятки миллиардов гривен на покупку вагонов?! Вряд ли УЗ будет ждать годы, скорее всего, она закупит вагоны с еще не вышедшим сроком эксплуатации в России. Потому что это быстрее, дешевле и больше по количеству. В результате наши вагоностроительные заводы останутся без работы, а наши деньги уйдут в российский бюджет", - резюмировал М.Магомедов.

МинПром

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