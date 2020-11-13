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Госкосмос задумался о выпуске ракет-носителей для Австралии

13.11.20 17:15 , ЛИГА
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Государственное космическое агентство Украины ведет переговоры об участии Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и конструкторского бюро "Южное" в проектах двух космодромов. Об этом в эфире Радио НВ заявил глава "Госкосмоса" Владимир Усов.

Речь идет о производстве ракет-носителей для австралийского космодрома и немецкого космодрома в Марокко. По словам В.Усова, украинские производители могут за несколько лет поставить им десятки ракет-носителей.

"Сейчас мы ведем переговоры по двум очень большим проектам по участию Южмаш и КБ Южного в проекте австралийского космодрома и немецкого, но немецкого в Марокко. Этот проект обеспечит производство десятков ракет-носителей за несколько лет", – заявил глава Госкосмоса.

Он добавил, что это будут знаковые проекты для украинской космической отрасли.

Ранее сообщалось, что 27 июля 2020 года министр стратегических отраслей экономики Олег Уруский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль предложил присоединить Южмаш к КБ Южному. По словам О.Уруского, таким образом можно было бы создать модернизированный ракетно-космический центр.

4 августа О.Уруский заявил, что на "Южмаше" фактически остановлен космический сегмент заказов. Компания не имела крупных космических проектов, которые могли бы загрузить сотрудников.

МинПром

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