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Украинским металлургам нужна ускоренная экомодернизация - Шпенов

13.11.20 15:47
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Украинским металлургам ускоренными темпами нужно проводить экомодернизацию выпуска металлопродукции. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

"Для этого просто необходимо принять законопроект № 3543-1, который даст возможность предприятиям тратить на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Если мы хотим, чтобы экомодернизация промышленности дала дополнительный толчок росту экономики, нам нужно менять стратегию промышленной политики: с традиционной на зеленую ", - подчеркнул он.

По мнению политика, проводить экомодеризацию необходимо не дожидаясь подсказок или стимулов ЕС. "Под зеленой промполитикой я понимаю: повышение уровня переработки отходов, снижение вредных выбросов, использование более качественного сырья, повышение энергоэффективности, зеленые закупки и внедрение новых экотехнологий. Переход на новую политику потребует значительных инвестиций. Найти эти инвестиции – задача власти. Здесь, кстати, может очень пригодится помощь Евросоюза. Какими бы ни были затраты, они окупятся за счет дополнительного роста экономики и повышения конкурентоспособности украинской продукции", - сказал он.

Д.Шпенов выразил уверенность, что для того чтобы приспособить экологическую политику под цели роста экономики, потребуются принципиально иные подходы. "Развитые страны несколько десятилетий назад поняли, что можно не только спасать планету, но и создавать при этом точки роста национальных экономик. Например, введение новых экологических стандартов выбросов для авто, кардинально изменило спрос на нефть, медь, литий и редкоземельные металлы, а также стимулировало автогигантов к разработке новых типов двигателей. Эти глобальные изменения связаны с привлечением инвестиций, созданием рабочих мест и внедрением новых технологий в производство, т.е. для развитых стран переход на зеленую промышленную политику стал одним из драйверов экономического роста", - считает нардеп.

МинПром

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