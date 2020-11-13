СевГОК направил 1 млн грн на cовременные средства защиты для сотрудников

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК) закупил современные средства защиты для работников цеха сервисного обслуживания на 1 млн грн.
Так, для газосварщиков были приобретены 5 специальных масок-шлемов. Они оснащены принудительной системой подачи воздуха, дыхательными фильтрами, наушниками, светофильтрами. Такие маски-шлемы можно применять в условиях закрытого и замкнутого пространства.
Помимо этого, были закуплены новые страховочные пояса в комплекте со страховочными стропами улучшенной конфигурации, с помощью которых можно выполнять работы на высоте.
Для работников, выполняющих ремонты основного оборудования, были приобретены горизонтальные системы страховки со стальными тросами длиной 18 м.
Также были закуплены телескопические треноги и спасательные лебедки для работ в колодцах технического и питьевого водоснабжения.
Северный горно-обогатительный комбинат – одно из крупнейших горно-обогатительных предприятий в Европе. Комбинат входит в группу "Метинвест", основные акционеры – СКМ (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).