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Китай остается главным торговым партнером Украины

13.11.20 16:12 , РБК Украина
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По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10 854,7 млн долл.). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (7 409,8 млн долл. и 8,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (6 067,8 млн долл., 7,2%), Польша (5 620,1 млн долл., 6,6%) и США (4 121,1 млн долл., 4,9%).

Всего на страны ЕС приходится 40,7% внешнего оборота Украины.

По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 84 835,8 млн долларов.

За 9 месяцев экспорт товаров и услуг составил 42 196,1 млн долл., что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, импорт - 41 665,3 млн долл., что на 15,5% меньше. Положительное сальдо составило 530,8 млн долл. (за 9 месяцев 2019 года отрицательное - 4 199,2 млн долл.).

Таким образом, Украина сохранила положительное сальдо внешнеторгового баланса, достигнутое кварталом ранее впервые за долгое время.

Напомним, по данным Государственной таможенной службы, объем внешней торговли товарами в январе-октябре 2020 года составил 82,673 млрд долл. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (90,680 млрд долл.).

МинПром

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