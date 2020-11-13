За 10 месяцев Одесский порт перевалил 5 млн тонн металлопродукции Одесский морской порт по итогам десяти месяцев 2020 года преодолел отметку 5 млн тонн по обработке металлопродукции. Такие данные приводит Администрация морских портов Украины.



По оперативным данным, стивидорные компании порта переработали 19,474 млн тонн грузов. При этом в номенклатуре массовых грузов металлопродукция и контейнеры сохранили положительную динамику, зерновые навалом – в "минусе", а обработка наливных осталась на уровне показателей прошлого года.



Объемы перевалки основных групп грузов с января по октябрь составляют: зерновые навалом: 5,937 млн тонн (72,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года); металлопродукция: 5 033,7 тыс. тонн (134,3%); контейнеры в 20-футовому эквиваленте 540 444 TEU (101,7%); наливные: 1 465,9 тыс. тонн (96,9%).



Снижение перевалки зерновых связывают с затянувшейся засухой на юге Одесской области и потерей урожая.



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