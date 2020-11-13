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В Раде хотят отменить мораторий на проверки бизнеса

13.11.20 15:34 , Бизнес Цензор
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Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса, при этом для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.

Соответствующее положение содержит доработанный комитетом законопроект с поправками в Налоговый кодекс 4101-д из "бюджетного пакета", текст которого обнародован на парламентском сайте в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время - 375 мзп).

Доработанный проект закона также содержит предложение снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год).

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

Как указано в пояснительной записке к документу, законопроект также предлагает ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за тонну экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) – с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году. Также законопроект предлагает повышение вдвое до 2029 года ставки экологического налога за скиды загрязняющих веществ в воду.

В то же время комитет предлагает сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий.

Помимо того депутаты предлагают расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков. Законопроект также предлагает обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности не имеющих статуса юрлица.

МинПром

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