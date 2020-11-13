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Нацбанк не будет включать печатный станок – Шевченко

13.11.20 15:11 , Бизнес Цензор
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Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко заявил, что НБУ не будет печатать дополнительные деньги для финансирования дефицита госбюджета. Об этом сообщает Голос Америки.

"Финансирование дефицита бюджета за счет эмиссии запрещено Законом о Национальном банке. Это статья 54, пункт 2. Я настолько часто статью цитирую, что очень хорошо помню ее номер и название", - сказал К.Шевченко.

"Более того, согласно этой статье, там запрещено не только прямое финансирование дефицита государственного бюджета, а с использованием любых государственных структур. Поэтому нет оснований для разговоров, что Национальный банк Украины будет печатать деньги с целью финансирования дефицита бюджета. Нет. Мы опять-таки возвращаемся к вопросу независимости Национального банка", - заявил он.

При этом К.Шевченко заявил, что прогноз НБУ по дефициту бюджета даже более консервативный, чем в МВФ.

"На следующий год мы прогнозировали дефицит бюджета на уровне 4%. В случае превышения доходов над расходами НБУ - это перекликается с вопросом независимости. Потому что независимость центрального банка заключается и в финансовой независимости", - сказал он.

МинПром

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