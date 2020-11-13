ЕВРАЗ проведет консолидацию угольных активов на базе Распадской EVRAZ plc (LSE: EVR; "ЕВРАЗ" или "Компания") планирует консолидировать угледобывающий бизнес на базе ПАО "Распадская" (MOEX: RASP; далее – "Распадская"), которое станет владельцем АО "ОУК "Южкузбассуголь" (далее – "ЮКУ") (далее – "Сделка").



Стоимость 100% акционерного капитала ЮКУ в рамках предполагаемой Сделки оценена в 67 741 млн руб. Сделка подлежит одобрению со стороны акционеров Распадской, ее завершение ожидается до конца декабря 2020 г.



Консолидация позволит закрепить позиции "Распадской" как лидирующего российского производителя высококачественного коксующегося угля с низкой себестоимостью, снизить риски бизнеса за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции. Также Сделка позволит упростить корпоративную структуру и управление угольным дивизионом ЕВРАЗа, сделает более прозрачной стратегию объединенного угольного бизнеса и даст инвесторам прямой доступ к первоклассным угольным активам Компании на базе отдельной публичной структуры.



Производственный комплекс укрупненной "Распадской" будет включать 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Республике Тыва. Запасы объединенной компании составят 1,9 млрд тонн угля.



Финансовыми консультантами ЕВРАЗа в связи со Сделкой выступали Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в Великобритании через компанию J.P. Morgan Cazenove) (J.P. Morgan Cazenove), юридическим консультантом – Linklaters LLP.



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