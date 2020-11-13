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Корум Свет шахтера презентовал современный механизированный комплекс

13.11.20 14:12 , Металлургпром
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На заводе "Корум Свет шахтера" состоялась презентация второго механизированного комплекса. Механизированный забойный комплекс – это полный набор горно-шахтного оборудования, с помощью которого добывают и транспортируют уголь из лавы, обеспечивая высокую производительность оборудования и выполнение плановых показателей добычи.

Лавный комплекс включает очистной комбайн КДК500, забойный скребковый конвейер СПЦ230 длиной 285 м, скребковый конвейер-перегружатель СПЦ230, а также комплекс механизированной крепи 3КД90ТС.

"Презентовать наш второй механизированный комплекс в день качества для меня особенно знаково, — комментирует Михаил Потапов, и.о. генерального директора Corum Group. – Уверен, что этот комплекс установит новые рекорды. В условиях пандемии и ограничений, мы мобилизовали все свои силы и своевременно подготовили комплекс к сдаче. Передача проходила онлайн. Мы каждый день доказываем себе и всему миру, что Украина может производить современную и востребованную технику высочайшего качества и уровня. Я благодарен команде Corum за работу".

При проектировании очистного комбайна КДК500 инженеры Corum повысили его энерговооруженность и внедрили систему диагностики и контроля состояния основных узлов, которая выводится на дисплей. Комбайн сможет работать в широком диапазоне мощности (толщине) угольного пласта – 1,4–3,2 м. КДК500 – одна из наиболее востребованных шахтерами моделей в линейке очистных комбайнов Corum.

Механизированная крепь 3КД90ТС в составе лавного комплекса – специального исполнения, с повышенной несущей способностью, рассчитанной на неустойчивую и тяжелую кровлю с нарушениями по структуре.

"Крепь 3КД90ТС предназначена для работы на угольных пластах от 1,4 до 2,4 метров, — говорит Татьяна Калугина, директор "Корум ДрМЗ". — При производстве крепи используются высокопрочные стали. Выбор и применение марки стали определяется, исходя из требований прочности конструкции, требований заказчика в соответствии с нормативами ГОСТ 31561-2012 и Европейского стандарта EN1804. Производство "Корум ДрМЗ" соответствует европейским стандартам, это подтверждает сертификата ISO 9001:2015. Горжусь нашей компанией и нашим заводом: мы выполняем сложнейшие заказы, заработали доверие, развиваем производство. Для «Корум ДрМЗ» большие заказы, такие как крепи, - это стабильная работа. Это стабильность для работников, их близких, города и громады".

Первый механизированный комплекс позволил нашему клиенту повысить производительность и сократить аварийность техники, добывая до 10 тыс. тонн угля в сутки, а в 2019 году выйти на рекорд: шахтеры добыли 2,5 млн. тонн угля и выполнили план на 2 месяца раньше срока. Второй лавный комплекс, который презентует Corum, предоставит возможность добывать еще больше угля для достижения энергонезависимости страны.

МинПром

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