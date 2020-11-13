Банкиры ожидают падения курса гривни Гривня к концу 2020 года может ослабиться в пределах до 29 грн/$1, в том числе из-за перспективы роста случаев заболеваний COVID-19 и усиления карантинных мер, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".



"Перспективы распространения эпидемии и усиления карантинных мер как в Украине, так и в странах-торговых партнерах, являются сейчас немаловажным фактором неопределенности. (...) К концу года не исключен рост до 29,00 грн/$1, но с оглядкой на то, будет, или нет, введен жесткий карантин и какие будут экономические последствия", – отметил директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка Артем Красовский.



По его оценкам, укрепление гривни в ноябре вызвано общим падением доллара к большинству валют в связи с выборами в США, а также присутствием на рынке нескольких крупных продавцов-экспортеров и выжидательной позицией, которую заняли покупатели.



"Не думаю, что это (укрепление гривни – ИФ) некий продиктованный фундаментальными факторами долгосрочный тренд. Как только (и если) ситуация с выборами в США нормализуется, курс доллар/гривня, скорее всего, очень быстро вернется на уровень 28,40-28,50 грн/$1", – считает эксперт.



Он подчеркнул, что пока не ожидает укрепления гривни до уровня 28,00 грн/$1.



По оценкам директора департамента казначейства Идея Банка Ярослава Кабина, Национальный банк продолжает оставаться активным игроком на валютном рынке, в частности, в последнее время он активно выкупает остаток предложения на рынке, не давая курсу укрепиться еще сильнее, потому ожидать укрепления до уровня 28,00 грн/$1 и ниже не стоит.



Финансист прогнозирует в ближайшие недели курсовой коридор на уровне 28,10-28,50 грн/$1 и 29,00 грн/$1 на конец года.



По его словам, среди главных факторов укрепление курса гривни после 5 ноября можно выделить продажу экспортерами валютной выручки для оплаты налога на прибыль за третий квартал, а также уменьшение объемов покупки валюты большими импортерами энергоносителей и электроники в связи с падением спроса в ожидании второй волны коронавируса.



Кроме этого, на укрепление курса повлияло снижение динамики ухода с рынка ОВГЗ нерезидентов, добавил Кабин.



По оценкам главного менеджера по макроэкономическому анализу Райффайзен банка Аваль Сергея Колодия, к концу года курс будет в интервале 28,5-29,0 грн/$1, а среднегодовой курс составит около 26,8 грн/$1.



"Глобальных изменений мы не ожидаем: нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ, а компании и банки с иностранным капиталом – выплачивать отсроченные дивиденды за 2019-й; ценовая динамика на основные экспортные товары останется благоприятной; перспективы введения частичного или полного локдауна остаются высокими", – пояснил эксперт.



Колодий отметил, что основными причинами укрепления гривни в конце прошлой недели было улучшение ожиданий будущей динамики валют развивающихся стран на фоне результатов выборов в США и одновременного ралли на ресурсных рынках, а также окончание срока подачи налоговых деклараций по налогу на прибыль за третий квартал 9 ноября и приближения конечного срока его уплаты 19 ноября.



"Разворот тренда (укрепление курса гривни – ИФ) меняет ожидания на рынке и создает дисбаланс спроса и предложения: покупатели валюты могут отложить свои сделки, а продавцы стараются быстрее продать. В это время, чаще всего, происходят валютные интервенции НБУ. Затем рынок балансируется", – пояснил эксперт.



Начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк пояснил, что для укрепления гривни есть объективные предпосылки, прежде всего, уплата квартальных налогов, которая продлится до 20 ноября 2020 года.



"К этой дате доллар поставит локальное дно. Возможно, это будет 28,00 грн/$1, возможно диапазон 27,80-28,00 грн/$1, все зависит от агрессивности регулятора на покупку доллара", – добавил он.



Ропяк прогнозирует, что НБУ попытается развить восходящую коррекцию доллара после 20 ноября, целью которой, скорее всего, выступит отметка 28,50 грн/$1.



Как сообщил советник председателя правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий, продажи доллара населением перед праздниками, налоговые платежи и выплаты зарплат, требующие дополнительных гривневых ресурсов, а также существенное снижение влияния на рынок спроса со стороны импортеров в декабре поспособствует укреплению гривни до 28,20 грн/$1 ближе к концу года.



Невмержицкий пояснил, что причиной ослабления гривни в октябре стало то, что экспортеры не торопились продавать выручку, поскольку у них было достаточно гривни после крупных выплат НДС-возмещения Госказначейством, банки-нерезиденты покупали валюту для выплат дивидендов, а нерезиденты постепенно выходят из гривневых ОВГЗ, увеличивая спрос на валюту.



"На эти факторы наложились девальвационные ожидания. Традиционно в Украине осенью все ждут, что гривня начнет слабеть. А в нынешнем году эти настроения подогревались еще и нарастающей второй волной пандемии. Если резюмировать, то главной причиной ослабления гривни в октябре оказалась психология", – подытожил он.



По мнению эксперта, психологический фактор впоследствии вызвал разворот курсового тренда.



"Как только стало ясно, что спроса на валюту недостаточно, рынок быстро двинулся в обратном направлении. Валюту активно распродавали и спекулятивно настроенные участники, и экспортеры, что дополнительно усиливало давление на доллар. При этом объемы покупки валюты резко сократились", – пояснил Невмержицкий.



По его оценкам, в ноябре гривня будет находиться в диапазоне 28,0-28,40 грн/$1.



"Ситуативное укрепление гривни ниже 28 грн/$1 не исключено. Однако вряд ли в ноябре гривня сможет закрепиться ниже этого уровня. Во второй половине месяца активизируются выплаты НДС-возмещения и, с высокой вероятностью, произойдет корректировка", – добавил финансист.



"Учитывая последние новости США, считаю, что Украина все же может рассчитывать на довольно значительные инвестиции. Предполагаю, что до конца 2020 года торговый диапазон на межбанке будет находиться в пределах 27,70-28,60 грн/$1", - отметил директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.



По его словам, стремительный рост курса доллара был, прежде всего, связан с политической ситуацией вокруг решения Конституционного суда, на которое отреагировали нерезиденты, которые начали активно выходить с довольно прибыльных ОВГЗ и скупать валюту.



В результате влияния таких факторов курс достиг отметки на уровне 28,60 грн/$1, при том, что спрос на валюту не был подкреплен импортными контрактами, потому после смены настроений нерезидентов наблюдалось укрепление гривни до 28,10 грн/$1, пояснил эксперт.



По словам главного экономиста Креди Агриколь Банка Александра Печерицына, на укрепление гривни повлияло сразу несколько сезонных или краткосрочных факторов: повлекший увеличение экспорта рост цен на агропродукцию на мировом рынке, увеличение продаж валюты экспортерами в начале месяца для выплаты заработной платы и госкомпаниями – для уплаты квартальных налогов.



Кроме того, завершение активной фазы репатриации дивидендов нерезидентами уменьшили объем спроса, оказав поддержку временному укреплению гривни, добавил эксперт.



Такое мнение разделяет исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, которая пояснила временное усиление гривни наступлением в середине ноября крайнего срока уплаты квартальных налогов.



Она прогнозирует, что среднегодовой обменный курс по итогам 2020 будет близким к 27 грн/$1.



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