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SMS group запустила в Китае уникальный стан горячей прокатки

13.11.20 13:35 , Металлоснабжение и сбыт
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Германская SMS group сообщила об успешном запуске нового стана горячей прокатки, который она поставила для нового комплекса по производству листовой стали китайской компании HBIS Group. Комбинат HBIS Laoting Iron & Steel расположен в городском округе Таншань провинции Хэбэй.

Производительность нового стана составляет 4,1 млн т в год. На нем можно получать рулоны шириной до 1900 мм и толщиной от 1,2 до 25,4 мм из широкого сортамента низколегированных сталей. HBIS Laoting планирует выпускать на нем высокопрочный автолист, коррозиостойкие стали для мостов, металлоконструкций и морских контейнеров, судостроительный лист, прокат для изготовления труб, котлов и резервуаров.

Стан оборудован прессом для изменения размерности слябов. Как сообщает SMS, на нем можно уменьшать ширину полуфабрикатов до 350 мм. Черновая группа представлена двумя реверсивными клетями, обеспечивающими большое разнообразие возможных размеров проката. Семиклетьевая чистовая группа дает возможность получить листовую продукцию высокой размерной точности.

Ламинарная система охлаждения предусматривает различные температурные режимы. Стан также снабжен тремя моталками, одна из которых предназначена для получения рулонов из толстого высокопрочного листа.

Как указывает SMS group, конструкция стана обеспечивает HBIS Laoting максимальную гибкость производственного процесса и широту сортамента.

МинПром

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