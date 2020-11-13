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За 10 месяцев 2020 года поставки угля на коксохимы снизились на 7%

13.11.20 13:14
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За 10 месяцев 2020 г. на украинские коксохимические предприятия было поставлено 10,86 млн тонн углей для коксования (93% относительно аналогичного периода 2019 г.). Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Из данного объема углей украинского происхождения – 2,90 млн т (105% относительно аналогичного периода 2019 г.); импортируемых – 7,96 млн т (90% относительно аналогичного периода 2019 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок в январе-октябре 2020 г. составила 73,3% против 76,2% в аналогичном периоде 2019 г.

Общий объем кокса, полученного металлургами в январе-октябре 2020 г., составил 6,73 млн т (89% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которого:
— украинского происхождения 6,64 млн т (92% относительно аналогичного периода 2019г.).
— импортируемого – 0,09 млн т (23% относительно аналогичного периода 2019г.).

Доля импортного кокса в общем объеме поставок за 10 месяцев 2020 г. составила 1,34% против 5,13% в январе-октябре 2019 г.

МинПром

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