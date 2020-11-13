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Власти Японии прогнозируют рост стальной выплавки в четвертом квартале

13.11.20 12:27 , МеталлСервис
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В течение октября-декабря 2020 года японские металлургические предприятия выплавят порядка 21,8 млн. тонн углеродистых и специальных сталей. Улучшение показателей к предыдущему кварталу составит 14,9%, но в годовом соотношении объёмы сократятся на 7,8%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на прогноз министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

План по производству готового проката на 4 квартал 2020 года - 19,21 млн. тонн, из которых на долю специальных сталей придётся 3,73 млн. тонн. Снижение объёмов к октябрю-декабрю 2019 года - 7% и 18,2% соответственно. Стальной экспорт, как ожидается, составит 6,16 млн. тонн - на 8,5% меньше год к году, но на 5,8% больше, чем в течение 3 квартала.

По итогам года японские металлурги, как ожидается, выплавят около 83 млн. тонн стали - на 16,3% меньше в годовом сопоставлении.

МинПром

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