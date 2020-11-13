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Власти Японии прогнозируют рост стальной выплавки в четвертом квартале
13.11.20 12:27 , МеталлСервис
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В течение октября-декабря 2020 года японские металлургические предприятия выплавят порядка 21,8 млн. тонн углеродистых и специальных сталей. Улучшение показателей к предыдущему кварталу составит 14,9%, но в годовом соотношении объёмы сократятся на 7,8%, сообщает Mysteel Global со ссылкой на прогноз министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
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