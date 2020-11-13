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Без экомодернизации Украина через 20-30 лет не сможет торговать со всем миром - мнение

13.11.20 10:28
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Украина должна внедрять экотехнологии не потому, что этого требует ЕС, а потому что через 20-30 лет без них невозможно будет торговать со всем миром. Такое мнение высказал народный депутат Украины Муса Магомедов.

Нардеп подчеркнул, что экомодернизация сегодня является промышленным трендом в Европейском Союзе. Об этом много говорят еврочиновники и руководители крупных компаний.

"Обращаю внимание, что и наши чиновники взяли моду много рассуждать об экологии и экомодернизации. Но, сожалению, многие из них не понимают самой сути европейской зеленой политики. Европейцы не гонятся за модой на экологичность. Европейский Союз начал системно менять подходы к экологической политике с 80-х годов прошлого века. Представьте себе: более сорока лет системной, последовательной работы. Причем никто и не думал бегать за предприятиями с дубинкой и штрафовать их направо и налево за загрязнение окружающей среды. Евросоюз пошел по пути внедрения стимулов для бизнеса. Причем стимулировалось, как внедрение новых экотехнологий, так и их разработка", - рассказал он.

По словам М.Магомедова, в украинском правительстве и парламенте витает много идей, как заставить экологический налог работать на реализацию экологических проектов. Большинство идей сводятся к создание специальных фондов, которыми потом в ручном режиме будет руководить правительство. Будет решать, кому давать деньги, а кому придержать. К тому же, значительную часть средств хотят также, как и раньше – отправлять в общий фонд госбюджета, где они растворятся без труда.

"Мое мнение, - это не сработает, как не сработал еще ни один целевой фонд. Думаю, нам нужно прислушаться к мудрым европейцам и пойти по пути стимулирования производителей. Первым шагом в этом направлении может стать результативное голосование парламента за законопроект № 3543-1, принятие которого даст возможность промышленным предприятиям направлять на цели экомодернизации 70% начисленного эконалога. Только так, а не административным принуждением, проверками и штрафами, мы сможем стимулировать бизнес внедрять передовые экотехнологии", - уверен М.Магомедов.

МинПром

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