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За 10 месяцев ИнГОК произвел 9,9 млн тонн концентрата

13.11.20 13:10 , uaprom.info
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По итогам 10 месяцев 2020 года Ингулецкий горно-обогатительный комбинат нарастил производство железорудного концентрата до 9,9 млн т. Это на 7,6% больше показателя 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

В октябре комбинат произвел 931,6 тыс. т товарного железорудного концентрата и добыл добыл 2,3 млн т сырой руды.

В 2019 году производство концентрата на ИнГОКе составило 11,05 млн т.

Предприятие специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна. Производит два вида железорудного концентрата с содержанием железа 64,8% и 67%. Производственная мощность - 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

ИнГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк, 71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%). Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".

МинПром

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