Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мотор Сич отправляет работников в вынужденные отпуска

13.11.20 12:11 , Заноза
печать
размер текста:

Руководство запорожского предприятия "Мотор Сич" отправило своих сотрудников вспомогательных цехов и тех, кто старше 60 лет, в простой на две недели: с 16 по 29 ноября. Работники получат 2/3 от оклада.

Свое решение на заводе мотивируют попыткой остановить распространение коронавирусной инфекции.

Предприятие при этом продолжает работать в бесперебойном режиме и с соблюдением всех санитарных норм.

Как известно, Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение ходатайств адвокатов компаний-акционеров ПАО "Мотор Сич" о снятии четырех арестов с акций предприятия. Суд назначил еще одно рассмотрение дела по существу на 7 декабря.

По словам адвокатов компании-акционера, государство давит на владельцев акций, а сам арест противоречит действующему законодательству, материалам дела и здравому смыслу.

Юристы отмечают, что запреты акций ухудшают финансовое положение ПАО "Мотор Сич": прибыль компании сократилась в разы, плачевное финансовое состояние компании и ее неопределенное будущее стали причиной увольнения с предприятия около 8 тыс. сотрудников.

Из-за сложившейся ситуации, в начале сентября китайские инвесторы из компании Skyrizon направили украинскому правительству уведомление о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в 3,5 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:27
Власти Японии прогнозируют рост стальной выплавки в четвертом квартале
11:45
Дефицит бюджета США растет огромными темпами
11:32
У Минэнерго есть 3 сценария транспортировки украинского водорода в Европу
11:10
JFE Steel ускоряет модернизацию доменной печи
10:56
В начале ноября китайские металлурги увеличили выплавку
10:28
Без экомодернизации Украина через 20-30 лет не сможет торговать со всем миром - мнение
09:47
За 10 месяцев Сентравис произвел 14,92 тыс. тонн трубной продукции
09:34
Codelco хочет добывать не только медь, но и литий
09:12
LKAB сможет производить окатыши на биомасле
08:57
В Украине почти 12 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:08
Украине грозит худшая рецессия за десятилетие
12.11.20
18:05
За 10 месяцев импорт нефтепродуктов через порты сократился на 10%
17:57
Приоритетом для УЗ должна стать закупка новых локомотивов - Магера
17:40
Власти и бизнесу нужно решить вопрос карантинных ограничений за столом переговоров
17:32
Иран резко нарастил выпуск алюминия
17:14
Рынок ждет повышения цен на продукцию Baosteel в декабре
17:02
За две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за уменьшения доли "Энергоатома"- ФРУ
16:46
Объем рынка битума в Украине достиг 1 млн тонн
16:30
Liberty Steel установит первые в Европе гибридные печи для выплавки стали
16:13
Укртранснафта продаст 80 тыс. тонн нефти в Беларусь
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!