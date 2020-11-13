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Дефицит бюджета США растет огромными темпами

13.11.20 11:45 , Интерфакс
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Дефицит госбюджета США в октябре составил 284,071 млрд долл., что более чем вдвое превышает показатель за тот же месяц прошлого года (134,467 млрд долл.), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета сократились на 3,2% - до 237,698 млрд долл. В том числе налоговые поступления уменьшились на 3% и составили 238 млрд долл. При этом расходы подскочили на 37,3%, достигнув 521,769 млрд долл.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2020 фингода, который завершился 30 сентября, выросло в 3,2 раза и составило рекордные 3,132 трлн долл. При этом дефицит достиг 15,2% ВВП, что является максимумом с 1945 года. Для сравнения: в период финансового кризиса в 2009 году он равнялся 1,413 трлн долл., или 9,8% ВВП.

Отрицательное сальдо бюджета США достигало пиковых 27% ВВП в 1943 году, а затем оно оставалось выше 20% ВВП в 1943-1945 годах.

Последний раз профицит бюджета фиксировался в США в 2001 году.

МинПром

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