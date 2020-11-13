У Минэнерго есть 3 сценария транспортировки украинского водорода в Европу Министерство энергетики рассматривает три вида сценариев транспортировки украинского водорода в Европу в зависимости от видов транспорта и временных горизонтов.



Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго со ссылкой на и.о. министра энергетики Ольгу Буславец, которая в четверг приняла участие в круглом столе "Водородная экономика: дорожная карта".



"Украина ставит перед собой амбициозные климатические цели по декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Поэтому использование "зеленого" водорода является инструментом, который может обеспечить выполнение поставленных целей. Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами очерчены краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспективы транспортировки водорода", - отметила О.Буславец.



В краткосрочной перспективе предусматривается транспортировка водорода в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах с помощью грузовых автомобилей.



В среднесрочной перспективе рассматривается возможность транспортировки водорода в виде жидкого органического водорода (LOHC) грузовиками и железной дорогой.



И на длительную перспективу предусматривается использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для объемов экспорта.



В то же время, как отметила О.Буславец, возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы.



"Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС по определению маршрутов, а также проработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем", - сообщила и.о. министра.



Евросоюз в текущем году утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы до 2050 года, в которой Украина определена приоритетным партнером благодаря ее потенциалу по производству "зеленого" водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС.



Согласно "Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и плану выхода из коронакризиса, в Украине планируется создать 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большинство будут предназначены для экспорта в Европейский Союз.



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