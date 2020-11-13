Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

За 10 месяцев Сентравис произвел 14,92 тыс. тонн трубной продукции

13.11.20 09:47 , uaprom.info
печать
размер текста:

С января по октябрь 2020 года "Сентравис" произвел 14,92 тыс т трубной продукции, что на 13% меньше показателей за аналогичный период 2019 года, сообщила пресс-служба предприятия.

"По итогам года мы планируем выйти на показатель производства 17,5-17,6 тыс. тонн. Это будет меньше, чем в 2019 году, но в такой турбулентный год наша команда сумела достойно ответить на все глобальные вызовы", – отметил генеральный директор компании Юрий Атанасов.

По данным компании, с начала года украинский производитель бесшовных труб расширил географию поставок и увеличил свое присутствие в Австралии, Японии, Канаде, а также в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки.

В 2020 году "Сентравис" начал поставлять пайпинг для трубной обвязки и соединений на проект строительства новой атомной электростанции Hinkley Point C в Великобритании. Также компания заключила контракт на поставку труб для печей для британской Bousted International Heaters.

Как отметил Ю.Атанасов, в 2020 году компания инвестировала в модернизацию производства более 1,3 млн евро. При выполнении проектных заказов "Сентравис" внедрила ряд инновационных решений. Например, технологи термической обработки светлого отжига мартенситных и мартенсито-ферритных марок стальных труб длиной до 26 метров, запустила на рынок новые продукты, которые позволяют снижать вес готового изделия на 40%, а это в свою очередь снижает выбросы в атмосферу за счет меньшого потребления топлива.


МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:28
Без экомодернизации Украина через 20-30 лет не сможет торговать со всем миром - мнение
09:34
Codelco хочет добывать не только медь, но и литий
09:12
LKAB сможет производить окатыши на биомасле
08:57
В Украине почти 12 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:08
Украине грозит худшая рецессия за десятилетие
12.11.20
18:05
За 10 месяцев импорт нефтепродуктов через порты сократился на 10%
17:57
Приоритетом для УЗ должна стать закупка новых локомотивов - Магера
17:40
Власти и бизнесу нужно решить вопрос карантинных ограничений за столом переговоров
17:32
Иран резко нарастил выпуск алюминия
17:14
Рынок ждет повышения цен на продукцию Baosteel в декабре
17:02
За две недели стоимость э/энергии для промышленности выросла в 2 раза из-за уменьшения доли "Энергоатома"- ФРУ
16:46
Объем рынка битума в Украине достиг 1 млн тонн
16:30
Liberty Steel установит первые в Европе гибридные печи для выплавки стали
16:13
Укртранснафта продаст 80 тыс. тонн нефти в Беларусь
15:54
Предприятия из Литвы интересуются развитием бизнеса в Украине – посол
15:48
Предприятия должны получить возможность тратить 70% эконалога на экомодернизацию
15:29
ThyssenKrupp получит от государства 75 млн евро на выплавку зеленой стали
15:11
За нарушениями экологии в Украине будут следить из космоса
14:50
Молдаване купили украинский спиртзавод
14:48
Миссия МВФ не хочет ехать в Украину
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!