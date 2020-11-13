Codelco хочет добывать не только медь, но и литий Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший в мире производитель меди, намерена продвигать проекты по добыче лития на солевом месторождении Salar de Maricunga, которое считается вторым в мире по запасам этого металла.



Компания получила разрешение от местных экологических органов, и в начале 2021 г. планирует приступить к изучению месторождения общей площадью 145 кв. км. Разведка должна завершиться к концу будущего года.



Ранее Codelco несколько раз пыталась заняться литием, но ее предыдущие попытки выйти на этот рынок не удались. К тому же, компания считала приоритетным направлением модернизацию своих медных активов.



Чили занимает первое место в мире по запасам лития. Однако из-за жесткого регулирования его производство в последние годы не растет, а иностранные компании разрабатывают месторождения в Австралии и Аргентине. Codelco является государственной компанией, поэтому ей, возможно, будет проще получить все необходимые разрешения.



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