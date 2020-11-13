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LKAB сможет производить окатыши на биомасле

13.11.20 09:12 , МеталлТорг
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Как сообщает International Mining, шведская компания LKAB заявила, что ее перерабатывающие предприятия достигли уровня, при котором окатыши могут производиться из 100% биомасла вместо угля и нефти.

Использование биотоплива вместо угля и нефти в процессе производства окатышей LKAB является необходимым шагом на пути к достижению цели HYBRIT: быть первым в мире, кто создаст цепочку добавленной стоимости для производства стали, не содержащей ископаемого топлива, и тем самым сократить выбросы углекислого газа в Швеции на 10%.

HYBRIT - это инициатива SSAB, LKAB и Vattenfall по созданию первой в мире цепочки создания стоимости для стали, не содержащей ископаемых углеводородов. Окатыши из железной руды, не содержащей ископаемых углеводородов, являются начальной стадией производственно-сбытовой цепочки после добычи и необходимым условием для получения стали, не содержащей ископаемых углеводородов, от производителей стали.

"Это исторический прорыв в производстве чугуна и стали, и мы невероятно гордимся тем, что стали первыми в мире", -  отмечает Маркус Петейеньеми, вице-президент по технологиям LKAB.

МинПром

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