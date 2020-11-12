Приоритетом для УЗ должна стать закупка новых локомотивов - Магера Сегодня не обязательно закупать тысячи новых вагонов – гораздо дешевле их ремонтировать, а сэкономленные деньги направить на покупку локомотивов у отечественных вагоностроительных заводов. Такое мнение высказал народный депутат Сергей Магера.



Он напомнил, что в нынешнем году, Крюковский вагоностроительный завод не собрал ни одного локомотива, тогда, как в прошлом году в цехах завода их было собрано 15. При этом, КВСЗ обладает одними из лучших в Украине мощностей по строительству и ремонту ж/д вагонов и локомотивов.



"Такая динамика производства ставит под сомнения амбициозные планы "Укрзализныци", озвученные недавно ее главой Владимиром Жмаком. По его словам, госмонополист планирует в 2021 году инвестировать в обновление подвижного состава не менее 25 млрд. грн. Из них: на покупку локомотивов - 4,1 млрд. грн, на покупку грузовых вагонов - 7 млрд. грн. Вопрос в том, что мешало УЗ в 2020 году заказать КВСЗ хотя бы один локомотив? Ведь у 95% работающих сегодня локомотивов истек срок годности. Не означает ли это, значительную часть локомотивов УЗ планирует закупить у иностранных производителей, в то время, как мощности украинских заводов простаивают", - сказал нардеп.



По его мнению, сегодня очень важно оказать максимально возможную поддержку украинскому бизнесу. В первую очередь промышленности, которая создает больше всего рабочих мест и делает наибольший вклад в ВВП. "Вместо этого, УЗ планирует сократить сроки службы грузовых вагонов до 33 лет, что уже в следующем году может создать дефицит в 12 тыс вагонов, увеличить их стоимость и тарифы на перевозки. Все вместе это приведет к дополнительным расходам для промышленности – основного грузоотправителя. Между тем, промпредприятия находятся не в лучшем положении, - суммарные убытки в 40 млрд грн по итогам первого полугодия", - акцентировал политик.



"Поэтому УЗ необходимо менять не только содержание своей инициативы. Нужно помочь бизнесу пережить кризис: для этого нужно по максимуму загрузить мощности украинских предприятий заказами, проводить взвешенную тарифную политику и разумно тратить госсредства", - акцентировал С.Магера.



МинПром



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