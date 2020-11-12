Власти и бизнесу нужно решить вопрос карантинных ограничений за столом переговоров Решение Кабмина отменить по всей стране адаптивный карантин и ввести карантин выходного дня вызвало недовольство представителей бизнеса, отметил народный депутат Муса Магомедов.



"Одновременно в 17 городах прошли акции протеста. Среди протестующих, - представители Украинской ресторанной ассоциации, Клуба торговых центров Украины, салонов красоты, кино- и концертной индустрий. Союз украинских предпринимателей, Европейская бизнес ассоциация и Ассоциация ритейлеров также поддержали протестующих", - сказал он.



М.Магомедов напомнил, что в СМИ и социальных сетях развернулась активная кампания в поддержку бизнеса и против карантина выходного дня. "По итогу, правительство получило сразу три проблемы: ухудшение отношений с местными властями, которые и так были натянутыми после первой волны коронавируса, рост банкротств МСБ и, как следствие, рост безработицы, а также рост политического давления на Кабмин со стороны большинства фракций и депутатских групп ВРУ", - отметил политик.



По его мнению, претензии бизнеса к власти по большей части обоснованы. Во время первой волны правительство разработало меры поддержки предпринимателей, но их реализация оказалась неэффективной, считает он.



"Бизнес не отрицает идеи временного локдауна, если это будет необходимо для сдерживания эпидемии. Однако, при условии, что власть предоставит необходимую финансовую поддержку, налоговые льготы и другие виды помощи. Можно предположить, что, если Кабмин не начнет помогать регионам и бизнесу, протесты будут нарастать, а местные власти начнут массово отказываться выполнять распоряжения центра. Таким образом, в отношениях центр-регионы может сформироваться опасный прецедент", - предостерегает нардеп.



"Также необходимо помнить, что наряду с МСБ от карантинных ограничений страдает и большой бизнес, - подчеркнул М.Магомедов. – Убытки промпредприятий только за первое полугодие 2020 года превысили 40 млрд грн. Как бы ни было тяжело, КМУ, бизнесу и местным властям необходимо сесть за стол переговоров и решить, как сдержать пандемию и сохранить экономику".



МинПром



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