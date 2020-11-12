Рынок ждет повышения цен на продукцию Baosteel в декабре Как сообщает Yieh.com, компания Baosteel, одна из крупнейших в Китае, скоро объявит свою новую цену на стальную продукцию на декабрь.



Как известно, мировые цены на сталь резко выросли. Участники рынка ожидали, что из-за высоких цен на мировое сырье компания Baosteel повысит цены на г/к рулон в декабре.



В ноябре Baosteel снизила цену на г/к рулон на 100 юаней за тонну, а на другие товары в целом повысила цену на 100-150 юаней за тонну. Baosteel увеличивала цену на г/к рулон 5 месяцев подряд, в результате чего общий рост составил около 680 юаней за тонну.



Компания Baosteel прекратила непрерывный рост цен в ноябре, потому что спрос после национальных праздников в сентябре не оправдал ожиданий. Однако в октябре цены на сталь в Китае резко выросли, что также было свойственно и мировым ценам. Поэтому рынок закономерно ожидает, что Baosteel в декабре увеличит цены на свою продукцию.



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